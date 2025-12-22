ألجواسيل: الوقت ضيق.. وأتمنى لاعبا بمواصفات حمد الله وكاراسكو

اشتكى الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، من ضيق الوقت في تحضيراته لمواجهة الريان القطري، الثلاثاء، على ملعب اس اتش جي أرينا ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد الإثنين: «اللاعبون جميعهم جاهزون.. الوقت لم يكن كافيًا للتحضير للمباراة مع غياب اللاعبين الدوليين، لكن قدّموا أداء جيدًا مع منتخباتهم، والبقية اجتهدوا خلال التدريبات، واكتمل العدد، والآن نحن مستعدون، وهدفنا تحقيق الفوز».

وعن مستويات لاعبيه مع منتخباتهم: «سعداء بتتويج عبد الرزاق حمد الله مع منتخب بلاده بكأس العرب، ونأمل أن يصنع الفارق في المباراة، كما نفخر باللاعبين المحليين الذين حققوا كأس الخليج مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا».

وحول ما يتم تداوله عن رؤيته الفنية بالهداف المغربي علق: «ليس كل ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي صحيحًا».

وأردف: «علاقتي بحمد الله ممتازة جدًا، وأرقامه خير دليل على ذلك، هو لاعب مهم ويصنع الفارق مع كل الأندية التي مثّلها، ولا يختلف عليه اثنان، كما يُعد قائدًا داخل الملعب وخارجه. وأتمنى أن أمتلك لاعبًا آخر بمواصفات عبد الرزاق حمد الله وكاراسكو».