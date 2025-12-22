بعد انتظار 70 مباراة.. داكا يذيق زامبيا متعة الدقيقة 90

انتظر المنتخب الزامبي الأول لكرة القدم خوض مباراته الـ 70 في كأس الأمم الإفريقية حتى يسجّل هدفًا في الدقيقة 90 أو ما بعدها ضمن منافسات البطولة.

واستطاعت زامبيا إحراز هدف التعادل 1ـ1 مع مالي، الإثنين، لحساب باكورة جولات المجموعة الأولى من أمم إفريقيا 2025، في ثاني دقائق الوقت البديل، عن طريق المهاجم باتسون داكا.

وطبقًا لمنصة «أوبتا» الرقمية المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، بات داكا أول لاعب يسجل هدفًا لمنتخب «الرصاصات النحاسية» على صعيد المحفل القاري خلال الدقيقة 90 أو الوقت بدل الضائع.

وقبل النسخة الجارية، لعبت زامبيا 69 مباراة على مدى 18 نسخة من البطولة، ولم تهز الشباك في الدقيقة الأخيرة وما يليها.

ومنح التعادل لكل طرف نقطة واحدة وضعتهما خلف المغرب، متصدر المجموعة الأولى، بعد فوزه في الافتتاح، الأحد، على منتخب جزر القمر، متذيل الترتيب، بهدفين نظيفين.