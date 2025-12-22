أمام الشرطة.. يايسلة يغير 6

أجرى الألماني ماتياس يايسلة، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ست تغيرات في قائمته التي تواجه الشرطة، الاثنين ، لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغير الألماني ستة لاعبين عن القائمة الأساسية، التي خاضت مواجهة الشارقة الإماراتي في الجولة الماضية من البطولة القارية، إذ أبقى على الذين شاركوا أمام الشارقة، وهم عبد الرحمن الصانبي، والبرازيلي روجر ايبانيز، والبلجيكي ماتيو دامس، وزياد الجهني، وفهد الرشيدي.

وتضم تشكيلة الأهلي أمام الشرطة، أيضًا، علي مجرشي، والتركي ميريح ديميرال، والفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومواطنه ويندرسون جالينو، والإنجليزي إيفان توني.

ويحتل الأهلي قبل بداية الجولة المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات، وتعادل وخسارة.