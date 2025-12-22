حضور إيطالي مبكر

توافد مشجعون إيطاليون لفريقي بولونيا ونابولي إلى ملعب «الأول بارك» قبل أكثر من ساعتين على موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي، الإثنين، من أجل متابعتها من المدرجات.

وذكر لـ «الرياضية» مشجعون لبولونيا، قدِموا من إيطاليا إلى السعودية خلال الأيام الماضية، أن رحلتهم كلّفت نحو 800 يورو للفرد الواحد.

وقال أحدهم إنه زار جدة أيضًا، خلال رحلته، وتجوّل بين معالم الرياض، مبديًا إعجابه ببرج المملكة، وقصر المصمك، والأجواء المعتدلة في جدة، متمنيًا حصول فريقه على الكأس.

فيما أوضح مشجعٌ لنابولي أنه وصل إلى العاصمة السعودية، الثلاثاء، وتابع مباراتي نصف نهائي السوبر من مدرجات «الأول بارك»، مؤكدًا ثقته بقدرة فريقه على تحقيق اللقب، على الرغم من إقراره بقوة بولونيا.

وفاز نابولي على إيه سي ميلان 2ـ0، الخميس، ضمن نصف النهائي، وفي اليوم التالي، تغلب بولونيا على إنتر ميلان 3ـ2 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقت الأصلي.