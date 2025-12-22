حمد الله: منتقدي لا يفهمون.. وتأقلمت مع 16 مدربا

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، جاهزيته لمواجهة الريان القطري المقررة الثلاثاء، على ملعب «إس إتش جي أرينا»، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج.

وقال المهاجم المغربي خلال المؤتمر الصحافي الإثنين: «المباراة سوف تكون صعبة، خضت تدريبًا واحدًا لكنني جاهز للمشاركة مع فريقي وتحقيق الفوز».

وعن علاقته مع المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل: «أحترم المدرب وقراراته وأفكاره، والآن بدأت صفحة جديدة، ومن المباراة هذه ستروني يدًا بيد مع أعضاء النادي، وسيعود الشباب فريقًا قويًا يُحسب له ألف حساب».

وعن آراء منتقديه الذين وصفوه بأنه لا يناسب أسلوب لعب الشباب حاليًا علق: «لعبت تحت قيادة 16 مدربًا، وتأقلمت مع مختلف الأساليب والتكتيكات. لذلك، أي حديث أو ترويج عن عدم ملاءمتي لتكتيك المدرب هو كلام صادر من أشخاص لا يفهمون كرة القدم».

وعن تحقيق البطولة الخليجية أوضح: «صحيح أنني حققت بطولات مع جل الفرق التي شاركت معها، وثقتي كبيرة بالمدرب واللاعبين والإدارة الجديدة وأريد تحقيق لقب مع الشباب، لكن تركيزنا على الفوز غدًا ثم التأهل».