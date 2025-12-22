4 مصريين يجددون نزال زيمبابوي

تبقّى 4 لاعبين مصريين فقط من آخر مواجهة خاضها منتخب بلادهم الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية أمام نظيره الزيمبابوي، الذي سيلتقيه مجددًا، مساء الإثنين، ضمن نسخة «المغرب 2025».

والتقى المنتخبان لآخر مرة على جميع الأصعدة عام 2019 في افتتاح بطولة أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر.

وزيَّن المصريون احتفالية يوم الافتتاح بالانتصار على منافسهم بهدف نظيف سجّله الجناح محمود حسن «تريزيجيه».

وشارك مع أصحاب الضيافة في تلك المباراة رباعي مستدعى ضمن القائمة المصرية الحالية، التي تتأهب لملاقاة الخصم ذاته، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية من النسخة الجارية.

وفضلًا عن تريزيجيه، صاحب الهدف، يحضر مع مصر في المغرب، ممن كانوا ضمن قائمة تلك المباراة، المهاجم العالمي محمد صلاح، والحارسان محمد وأحمد الشناوي.

ولعب صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي أساسيين في المباراة، بينما بقي أحمد الشناوي على مقاعد الاحتياط طيلة أحداثها.

وقبلها، التقى المنتخبان مرة واحدة في أمم إفريقيا، جاءت أيضًا ضمن أولى جولات مرحلة المجموعات من نسخة 2004، وفازت مصر 2ـ1.

وللمرة الثالثة سيفتتح الطرفان مشوارهما في المحفل القاري بمواجهة مباشرة بينهما.