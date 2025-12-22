الهلال يتخطى الشارقة ويكمل 3 أشهر من الانتصارات

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام مضيفه الشارقة مساء الإثنين، فوزه الـ 14 على التوالي، مُكمِلًا ثلاثة أشهر من الانتصارات، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

وهزم الهلال الشارقة، 1ـ0، بهدفٍ للجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 81، محافظًا على علامة الانتصار الكاملة في مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة. وبعد ست جولات، يمتلك الفريق، متصدر ترتيب المجموعة، 18 نقطة، علمًا أنه ضمِن من الجولة الخامسة تأهله إلى ثُمن النهائي، فيما ضمِنت له مباراة الشارقة احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، وبالتالي لعِب إياب دور الـ 16 على أرضه.

وخاضت كتيبة إنزاجي المباراة منقوصةً من المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لوجودهما مع منتخبيهما في كأس أمم إفريقيا. كذلك، غاب الدوليون السعوديون الخمسة، لإراحتهم بعد كأس العرب، وهم الجناح سالم الدوسري، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، ومحمد كنو، لاعب الوسط، والمهاجم عبد الله الحمدان، والمدافع حسان تمبكتي.

ورغم الغيابات، فاز الفريق للمباراة الـ 14 تواليًا، مواصلًا سلسلة انتصاراتٍ بدأت في 22 سبتمبر الماضي، قبل 3 أشهر بالضبط، وشمِلت ست جولاتٍ من دوري روشن السعودي، وخمسًا آسيوية، و3 مبارياتٍ ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومنذ تعثره الأخير، بالتعادل 3ـ3 مع الأهلي في 19 سبتمبر ضمن جولة الدوري الثالثة، تغلّب الأزرق على العدالة، والأخدود مرتين، وناساف قرشي الأوزبكستاني، والاتفاق، والسد القطري، والاتحاد، والشباب، والغرافة القطري، والنجمة، والفتح مرتين، والشرطة العراقي، وأخيرًا الشارقة.