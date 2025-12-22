اختتام المرحلة الأولى من الرخصة الآسيوية

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، المرحلة الأولى من الدورة A للرخصة الآسيوية، في مدينة الرياض، التي استمرت على مدى 5 أيام، بمشاركة 24 مدربًا محليًا، وفق حساب الاتحاد الرسمي عبر منصة «إكس»، الإثنين.

واستهدفت الدورة التي تمت بإشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب، وذلك عبر محاضرات واختبارات نظرية وعملية قدمها المحاضران فرانك تيفيلييه وإيمانويل فاندنبولك، والمحاضرون السعوديون فهد مدهش، بدر الدوسري، أحمد الذكر الله.

من جهته، قدم ناصر لارجيت المدير الفني للاتحاد السعودي شكره وتقديره لجامعة اليمامة على استضافتهم الدورة التدريبية للجانب العملي والنظري.