آل الشيخ يحصد لقب «Promoter of the Year»

نال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، لقب «Promoter of the Year» لعام 2025، وذلك ضمن جوائز مجلة Boxing News البريطانية المتخصصة في رياضة الملاكمة، تقديرًا لدوره البارز وتأثيره المتنامي في صناعة الملاكمة عالميًا.

ويُعد آل الشيخ من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الملاكمة خلال الأعوام الأخيرة، حيث أسهمت رؤيته وشراكاته الدولية في إعادة صياغة مشهد النزالات الكبرى، ورفع معايير التنظيم، وتعزيز القيمة الرياضية والإعلامية للأحداث العالمية.

وجاء هذا التكريم عقب عام استثنائي شهد تنظيم ودعم عدد من أبرز النزالات العالمية، كان لموسم الرياض والمستشار دور محوري فيها، من بينها النزال العالمي الذي جمع ساول كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد في لاس فيجاس، والذي صُنف أحد أكبر نزالات العام وحظي بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى العالم.

كما شهد نوفمبر 2025 نزالين بارزين ضمن أحداث الملاكمة العالمية المرتبطة بموسم الرياض، أولهما النزال العالمي Unfinished Business، الذي جرى في لندن وجمع كريس يوبانك جونيور، وكونور بين، على ملعب توتنام هوتسبير، في أمسية تاريخية أعادت إحياء واحدة من أشهر المنافسات في الملاكمة البريطانية، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية دولية.

وامتد هذا الزخم إلى دعم وتمكين المواهب الصاعدة، من خلال بطولة WBC Boxing Grand Prix التي نظمت ضمن فعاليات موسم الرياض، وأسهمت في إتاحة المجال للشباب والناشئين، وربطهم بمسار تنافسي عالمي يعزز مستقبلهم في رياضة الملاكمة.

وتُعد مجلة Boxing News من أقدم وأعرق المجلات المتخصصة في الملاكمة عالميًا، إذ تأسست عام 1909 في المملكة المتحدة، وتُعد مرجعًا مهنيًا معتمدًا لدى الملاكمين، والاتحادات، والمروجين لرياضة الملاكمة حول العالم، ما يجعل هذا اللقب تقديرًا دوليًا رفيع المستوى، ويؤكد أن هذا الإنجاز ليس عاديًا، بل اعترافًا بثقل التأثير وحجم الدور.