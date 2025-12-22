لجنة الكوراش ترفع كفاءة الحكام

اختتمت اللجنة السعودية للكوراش الدورة التدريبية للحكام المستجدين بالتعاون مع معهد إعداد القادة في مدينة الدمام، والتي جرت على مدى 5 أيام بإشراف المدير الفني للجنة.

وأعلنت لجنة الكوراش عن تنظيم دورة فنية لإعداد المدربين خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف رفع كفاءة المدربين، وتطوير المهارات الفنية.

وتعمل الدورات التدريبية على تعزيز أسس التدريب الحديثة بما يسهم في دعم قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب.