شباك السينما السعودية.. 10 ملايين و34 فيلما

كشفت هيئة الأفلام عن مواصلة قطاع السينما في السعودية نموه المتسارع خلال النصف الثاني من عام 2025، وبلغت الإيرادات الإجمالية لشباك التذاكر 10.534.025 مليون ريال حتى ديسمبر الجاري، فيما بلغ عدد التذاكر المباعة 196.513 تذكرة.

ووفقًا لتقرير شباك التذاكر الصادر عن الهيئة، تم عرض 34 فيلمًا خلال هذه الفترة منها 4 عربية «3 مصرية وفيلم تونسي».

وفيما يتعلق بأداء الأفلام، في الأسبوع الأول من ديسمبر تصدّر فيلم الأمريكي «Avatar FinAnd Ash» قائمة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر بـ2 مليون و600 ألف ريال، تلاه الفيلم المصري «الست» مليون و600 ألف ريال، ثم الفيلم المصري «السلم والثعبان» مليون و500 الف ريال. وجاء فيلم الكارتون «Zootropolis 2» رابعًا بمليون و300 الف ريال، فيما حلّ فيلم «Five Nights at Freddy's 2» الأمريكي في المركز الخامس بـ 865 ألف ريال.

وفيلم «Avatar FinAnd Ash» من نوع الفنتازيا، ويدور حول عائلة جيك ونيتيري التي تواجه الحزن بعد وفاة نيتيام، وتلتقي بقبيلة نافي جديدة وعدائية تُدعى «شعب الرماد»، بقيادة المحاربة النارية فارانج، بينما يتصاعد الصراع على كوكب باندورا وتظهر قضايا أخلاقية جديدة في قلب الأحداث.

أما فيلم «الست» من بطولة منى زكي فيتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق «أم كلثوم»، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.