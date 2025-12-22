جنوب إفريقيا تنهي غياب 21 عاما بمساعدة ثنائي الاتفاق والحزم

بدأ المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم مشواره في كأس أمم إفريقيا بانتصار، للمرة الأولى منذ 21 عامًا، متغلبًا على نظيره الأنجولي 2ـ1، مساء الإثنين، لحساب الجولة الأولى من ثاني مجموعات النسخة الجارية «المغرب 2025».

وأحرز ثنائية الانتصار الجناح أوزوين أبوليس والمهاجم لايلي فوستر في الدقيقتين 21 و79، فيما سجّل الهدف الأنجولي الوحيد مانويل كافومانا «شو»، لاعب الوسط، في الدقيقة 35.

وشارك الجنوبي إفريقي موهاو نكوتا، جناح الاتفاق، أساسيًا في اللقاء، وخرج مستبدلًا بعد نهاية الشوط الأول.

أمّا مواطنه إلياس موكوانا، جناح الحزم، فجلس أولًا على مقاعد الاحتياط، قبل دخوله بديلًا في الدقيقة 80، بعد هدف الانتصار مباشرةً.

ومنذ انتصار جنوب إفريقيا على بنين 2ـ0 في انطلاق مشوارها ضمن نسخة 2004، لم يستطع منتخب «البافانا بافانا» بدء البطولة بفوز، حتى نجح أمام أنجولا.

وبين بطولتي 2004 و2025 خاضت جنوب إفريقيا المحفل القاري 6 مرات، وانطلقت بخسارة في نسخ 2006 و2015 و2019 و2023 وبتعادل في نسختي 2008 و2013.

ومنحها الفوز على أنجولا 3 نقاط لتتصدر ترتيب المجموعة، قبل مواجهة المنتخبين المصري والزيمبابوي، الإثنين، لحساب المجموعة ذاتها.