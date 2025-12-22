6 انتصارات.. الأزرق يكتب رقما قياسيا جديدا

كتب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين أمام الشارقة الإماراتي، رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد انتصاراته المتتالية ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، باسميه الحالي والسابق.

وبتغلّبه على مضيفه الشارقة 1ـ0، حقق الفريق ستة انتصارات على التوالي في مجموعة الغرب من البطولة، التي انطلقت عام 2003 باسم «دوري أبطال آسيا» وأضافت صفة «النخبة» إلى اسمها العام الماضي.

وقبل مواجهة نظيره الإماراتي، هزم الأزرق الدحيل والسد والغرافة من قطر، وناساف قرشي الأوزبكستاني، والشرطة العراقي.

بذلك، كسر رقمه القياسي السابق لعدد الانتصارات المتتالية في مرحلة المجموعات من البطولة، باسميها الجديد والسابق.

وعادل الفريق هذا الرقم، الذي حققه الموسم قبل الماضي، عندما هزم الشرطة، في 25 نوفمبر، ضمن الجولة الخامسة من مجموعات النسخة الجارية.

وخلال المرحلة ذاتها من دوري الأبطال 23ـ2024، حقق الهلال خمسة انتصارات متتالية، بدأت من الجولة الثانية بعد تعادلٍ مع نافباخور الأوزبكستاني ضمن أول جولة. وتحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر الحالي، فاز الفريق الأزرق على نساجي الإيراني في الجولتين الثانية والسادسة، ومومباي سيتي الهندي في الثالثة والرابعة، ونافباخور في الخامسة.

وطالت هذه السلسلة بفضل أربعة انتصارات في دوري الـ 16 والثمانية، أمام سباهان الإيراني والاتحاد السعودي على الترتيب، فأصبحت الأطول في تاريخ المشاركات الهلالية ضمن البطولة. لكن المشاركة الحالية، تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، عادلت الرقم القياسي على مستوى المجموعات فقط ثم كسرته.