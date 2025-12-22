الخليج يطلب تقديم لقاء الفيحاء

طلبت إدارة نادي الخليج من رابطة دوري المحترفين تقديم موعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الفيحاء، والمقررة يوم 28 يناير المقبل ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ودعت إدارة النادي الشرقي إلى خوض المباراة عند الساعة 3:35 عصرًا بدلًا من 8:30 مساءً، مبررة ذلك بانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، إلى جانب عدم توفر حجوزات الطيران.

وتلقت إدارة الخليج خطابًا رسميًا من نظيرتها في الفيحاء، حصلت «الرياضية» على نسخة منه، يتضمن الموافقة على تقديم موعد المواجهة بين الفريقين.

وعلى ضوء ذلك، خاطبت إدارة الخليج رابطة دوري المحترفين لاعتماد الموعد الجديد، تمهيدًا لاستكمال ترتيبات السفر الخاصة بالمباراة، وضمان إنجازها في وقت مناسب قبل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

ميدانيًا، واصل فريق الخليج تدريباته على ملعبه استعدادًا لمواجهة الهلال المقبلة، تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، حيث ركز الجهاز الفني على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية خلال المناورة التدريبية.

وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم السويدي جوشوا كينج، العائد من الإصابة، الذي أبدى جاهزية تامة للمشاركة في المواجهة المقبلة.