ابن عبد الرحمن يرأس طاولة غرب آسيا

زكّت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن ناصر رئيسًا للدورة «2025ـ2028»، وذلك تأكيدًا على الثقة الكبيرة بالكفاءات الوطنية السعودية وقدرتها على قيادة الاتحادات الرياضية الإقليمية بكفاءة واقتدار.

وطبقًا لوكالة الأنبائ السعودية « واس» جاءت التزكية، خلال أعمال الجمعية العمومية الطارئة التي عُقدت في جمهورية تونس، بمشاركة ممثلي الاتحادات الأعضاء، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها سموه ودوره البارز في دعم وتطوير رياضة كرة الطاولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقدّم الأمير محمد شكره لاتحاد غرب آسيا على الثقة لخدمة اللعبة وتطويرها إقليميًا، بما يعزز الحضور المميز والقوي لكرة الطاولة ويرسّخ التعاون بين اتحادات غرب آسيا.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة نقلة نوعية في مسارات العمل المؤسسي، وتطوير البطولات الإقليمية، ودعم الاتحادات الوطنية، واكتشاف المواهب، ورفع مستوى التنافسية، بما يواكب تطلعات الاتحادات الأعضاء ورؤية الاتحاد المستقبلية.