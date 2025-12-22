إنزاجي: نركز على تطوير مستوى الهلال

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، استمرار عمل الجهاز الفني من أجل تطوير المستوى، معبرًا عن سعادته بالفوز على الشارقة الإماراتي، الإثنين ضمن سادس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتغلّب الهلال، متصدر المجموعة، بهدفٍ دون رد على مضيفه الشارقة، أحرزه الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 81.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال إنزاجي: «العمل مستمر لتطوير مستوى الفريق حتى يظهر بأفضل شكل ممكن، ونسعى دائمًا لإسعاد جماهيرنا».

وأشار إلى صناعة اللاعبين العديد من الفرص أمام المرمى، مبديًا سعادته بالانتصار، الذي رفع عدد نقاط «الأزرق» إلى 18.

ورأى مالكوم، الذي جلس على منصة المؤتمر بجوار مدربه، أن الفريق أدى مباراة جيدة بعد فترة التوقف الأخيرة، وشدّد قائلًا: «نسعى دائمًا لأن نقدم مستوى ممتازًا في كافة المباريات، وسنواصل العمل».

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مالكوم أفضل لاعبٍ في المباراة.