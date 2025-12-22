بخماسية الشرطة.. الأهلي يصحح مسار النخبة ويتأهل

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم الى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما نجح في تجاوز مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 5-0 الإثنين لحساب الجولة السادسة.

وتقدم البرازيلي روجر إيبانيز للأهلي عند الدقيقة 30، وأضاف زميله الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني «56»، وسجل البرازيلي ويندرسون جالينو الهدف الثالث «72» ومنح صالح أبو الشامات الفريق الجداوي الهدف الرابع «81» قبل أن يسجل زياد الجهني الهدف الخامس «85».

ووصل الفريق الجداوي بانتصاره إلى النقطة 13 في منافسات مجموعة غرب القارة وضمن بشكل رسمي تأهله الى الدور المقبل.

وصحح حامل لقب البطولة مساره في المسابقة بعد خسارته الأخيرة أمام الشارقة الإماراتي 0-1.

وجمع الأهلي 13 نقطة بعد مرور 6 جولات من انتصاره في 4 لقاءات وتعادل وحيد ومثلها خسارة.

فيما بقي الشرطة بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير بعد خسارته 4 مواجهات وتعادله في لقاء.