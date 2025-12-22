تريزيجيه يجتاز مدرب مصر

اجتاز محمود حسن «تريزيجيه»، جناح المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مدربه حسام حسن، النجم التاريخي المعتزل، وبات ثالث أكثر اللاعبين تمثيلًا لـ «الفراعنة» في كأس أمم إفريقيا.

وبمشاركته أساسيًا أمام زيمبابوي، مساء الإثنين، في الجولة الأولى من ثاني مجموعات كأس إفريقيا «المغرب 2025»، رفع تريزيجيه رصيد مبارياته ضمن المحفل القاري إلى 22، متخطيًا حسام حسن الذي ظهر 21 مرة على صعيد البطولة عندما كان لاعبًا.

وتساوى الجناح مع الثنائي المعتزل عبد الظاهر السقا وأحمد فتحي، الذي يملك كل منهما 22 مباراة في أمم إفريقيا.

وبات على بُعد 6 مباريات من رقم عصام الحضري، حارس المرمى السابق، الذي يحتل وصافة قائمة أكثر المصريين مشاركة في البطولة بواقع 28 ظهورًا.

وبمقدور تريزيجيه معادلة رقم الحضري حال مشاركته مع المنتخب المصري في جميع أدوار البطولة الحالية حتى المباراة النهائية.

ويبتعد النجم المعتزل أحمد حسن بالصدارة أمام الحضري، عبر 32 مشاركة في البطولة الإفريقية، وهو ثالث أكثر اسم لعب فيها على الإطلاق بعد الكاميروني ريجوبير سونج والغاني أندريه أيو، المتساويين بـ 36 مباراة.