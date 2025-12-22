الخلود ينتظر عروض العليوة.. وبند النصر مشروط

تنتظر إدارة نادي الخلود تلقي العروض من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات عبد العزيز العليوة، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وبموجب اتفاقية انتقال اللاعب من النصر إلى الخلود الصيف الماضي، فإن الأصفر يملك بندًا مشروطًا في العقد يمنحه أفضلية التحرك في حال تلقي اللاعب عرضًا رسميًّا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التفاصيل، فإنه في حال وصول عرض رسمي إلى نادي الخلود لشراء عقد العليوة، يتم إشعار نادي النصر مباشرة، على أن تُمنح الإدارة النصراوية مهلة لمدة أسبوع لمحاولة إقناع اللاعب بالموافقة على العودة إلى صفوف الفريق.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنَّ عقد العليوة يتضمن بندًا جزائيًا يتيح لأي نادٍ كسر العقد والتوقيع مع اللاعب بشكل مباشر، دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات مطوّلة مع ناديه الحالي.