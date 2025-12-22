صفقة هوساوي.. شرط الخليج على طاولة الاتحاد

اشترطت إدارة نادي الخليج على نظيرتها في الاتحاد تحديد القيمة المالية للعرض المقدم من أجل شراء عقد مراد هوساوي، لاعب الفريق الشرقي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وجاء رد إدارة النادي الشرقي عقب تسلّمها، خلال الأيام الماضية، خطابًا رسميًا من إدارة الاتحاد تُبدي فيه رغبتها في التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الخليج ترى أن تحديد القيمة المالية يُعد خطوة أساسية لاستكمال المفاوضات بشكل رسمي والمضي قدمًا في الملف.

وكانت «الرياضية» أشارت، نقلًا عن مصادرها الخاصة في 31 أكتوبر الماضي، إلى دخول ناديي الهلال والاتحاد في سباق للتعاقد مع هوساوي خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث أجرى الفريق الغربي اتصالات شفهية مع إدارة الخليج، في حين قدّم الأزرق إشعارًا رسميًا للنادي الشرقي.

ويمتد عقد مراد هوساوي مع الخليج لمدة أربعة أعوام حتى عام 2029، ويُعد اللاعب من المواهب الواعدة التي تم استقطابها من نادي أحد، كما مثّل المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب الماضية.