«فيفا» يزيل النصر من قائمة الممنوعين

نجحت إدارة نادي النصر في إنهاء قضية إيقاف التسجيل الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد أن رفع الأخير اسمه من قائمة الأندية الممنوعة، حسبما نشر حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، الإثنين.

وانفرد نادي النصر برفع الإيقاف عنه من التسجيل، في قائمة فيفا المحدثة، التي شهدت صدور قرارين جديدين في حق ناديي القيصومة تقضي بالإيقاف من التسجيل 3 فترات.

وأشارت «الرياضية» السبت الماضي إلى أن قرار «فيفا» بإيقاف النصر عن قيد اللاعبين سببه شكوى نادي مانشستر سيتي لعدم سداد النادي العاصمي إحدى الدفعات المستحقة جراء انتقال المدافع الإسباني إيميريك لابورت من «السماوي» إلى «الأصفر» خلال انتقالات صيف عام 2023.

وأبان المصدر أن المبلغ محل الشكوى، التي قدمها مانشستر سيتي للاتحاد الدولي، يُقدّر بـ 9 ملايين يورو حلّ موعد سداده في 31 أغسطس الماضي.

ونشر حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس» مساء الجمعة، خبرًا يفيد بصدور قرار من الاتحاد الدولي «فيفا» يمنع النصر من قيد اللاعبين بسبب قضية معلقة.

وبعد موسمين بشعار الفريق الأصفر، باع النادي عقد لابورت الصيف الماضي إلى أتلتيك بلباو الإسباني.

ولعب المدافع، البالغ من العمر 31 عامًا، 69 مباراة مع النصر، ومنذ عودته إلى أتلتيك بلباو، ناديه قبل السيتي، خاض 13 مباراة.