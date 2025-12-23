نابولي سوبر.. والكأس تصالح بطل إيطاليا

نصَّب فريق نابولي الأول لكرة القدم نفسه بطلًا لكأس السوبر الإيطالي، مساء الإثنين في الرياض، مقتنصًا اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 2014.

وعلى ملعب «الأول بارك» وأمام بولونيا، صالح سوبر إيطاليا بطل الدوري بعد خصامٍ لثلاث نسخ متتالية، كسِب اثنتين منها إنتر ميلان بوصفه بطل الكأس المحلية، واختارت الثالثة إيه سي ميلان بعد مشاركته من موقع وصيف بطل الدوري.

وتغلّب نابولي، الذي يدرّبُه الإيطالي أنطونيو كونتي، 2ـ0 على بولونيا، وأحرز جناحه البرازيلي ديفيد نيريس الهدفين في الدقيقتين 39 و57.

وأودع نيريس الكرة الشباك بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول، ومن داخلها بعد استغلال خطأ دفاعي في الشوط الثاني.

وخلال نصف النهائي، الخميس، أحرز اللاعب ذاته هدفًا في الفوز 2ـ0 على إيه سي ميلان.

وأضاف نابولي السوبر المحلي للمرة الثالثة إلى خزانة ألقابه، بعدما رفع الكأس ذاتها في 1990 و2014 على حساب يوفنتوس.

وللمرة الثانية، يُتوَّج المدرب كونتي بالبطولة، التي قاد يوفنتوس إلى حصدها عام 2013.

وآخر بطلٍ للدوري حقق السوبر قبل نابولي كان إنتر ميلان خلال موسم 21- 2022.

وخاصم اللقبُ بطلَ الدوري في النسخ الثلاث التالية، مهديًا ذهبَهُ مرتين إلى بطل كأس إيطاليا، وكان إنتر ميلان، ومرةً مطلع العام الجاري إلى وصيف بطل الدوري، إيه سي ميلان.

واستضافت السعودية بطولة السوبر الإيطالي للمرة السادسة، والرابعة على التوالي، بواقع خمس مراتٍ في الرياض وواحدة في جدة.