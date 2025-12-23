بعد 11 عامًا.. 22 ديسمبر يكافئ نابولي مجددًا باللقب

تُوِّج فريق نابولي الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإيطالي في اليوم ذاته الذي رفع فيه لقب البطولة قبل 11 عامًا.

وكسِب نابولي الكأس، مساء الإثنين على ملعب «الأول بارك» في الرياض، إثر تغلّبه على بولونيا، 2-0، بهدفين للجناح البرازيلي ديفيد نيريس، في الدقيقتين 39 و57.

وتزامنت المباراة النهائية لنسخة الموسم الجاري من البطولة مع نهائي نسخة موسم 14- 2015، التي اختارت الفريق ذاته بطلًا لها أمام يوفنتوس.

ولُعِبَت تلك المباراة، بين «السماوي» و«السيدة العجوز»، في 22 ديسمبر 2014، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، وكسِبها الأول بركلات الترجيح 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2ـ2.

وقبل نسخة الموسم الجاري، تُوِّج نابولي بكأس السوبر الإيطالي مرتين، أولاهما عام 1990 وكلتاهما على حساب يوفنتوس.