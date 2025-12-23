إيتاليانو: نابولي أفضل.. ولست نادما

اعترف الإيطالي فينشينزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا الأول لكرة القدم، بأن نابولي كان الطرف الأفضل في مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي، مساء الإثنين على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وتُوِّج نابولي باللقب، إثر فوزه بهدفين دون رد أحرزهما الجناح البرازيلي ديفيد نيريس، في الدقيقتين 39 و57.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح إيتاليانو: «ليس هناك داعٍ للحديث، كان من الممكن أن تتغير بعض الأمور، لكنهم كانوا الأقوى منذ البداية، وما قدموه في الملعب صعَّب المسألة علينا، لقد استحقوا الفوز، ونحن نخرج ورأسنا مرفوع، وهذه خبرة يجب أن نتعلم منها».

وشدّد المدرب على وجوب توجيه بوصلة الفريق نحو المستقبل، والاستفادة من الخبرات، والتهيؤ للمنافسات المقبلة.

وذكر أن «خسارة نهائي السوبر لن تغيّر شيئًا، فالفريق ملتزم بمشواره في الدوري والكأس واليوروباليج»، معبرًا عن أسفه لعدم إسعاد المشجعين، ومعتذرًا لهم، خاصةً من جاؤوا من إيطاليا لمتابعة المباراة، فيما أكد عدم شعوره بالندم على الإطلاق، مضيفًا: «هذه مباراة نهائية، وليس هناك ما أندم عليه، اللاعبون قدموا كل شيء، ربما كان بالإمكان تقديم الأفضل، لكننا قدمنا كل جهدنا».