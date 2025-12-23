سيناريو 2004 يتكرر.. مصر تقلب الطاولة على زيمبابوي

استنسخ المنتخب المصري الأول لكرة القدم سيناريو انطلاقته في كأس الأمم الإفريقية 2004، مبدِّلًا تأخره بهدف أمام نظيره الزيمبابوي إلى انتصار 2ـ1، مساء الإثنين، على ملعب أغادير الكبير في المغرب، لحساب الجولة الأولى من ثاني مجموعات المحفل القاري.

وتقدم الزيمبابويّون أولًا عن طريق برينس دوبي، لاعب الوسط، في الدقيقة 20، وحافظوا على النتيجة طوال أحداث الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني بدأ عمر مرموش، مهاجم المنتخب المصري، مشروع العودة، مدركًا التعادل بهدف من تسديدة قريبة المدى في الدقيقة 64.

وأكمل محمد صلاح، قائد المنتخب، العودة بهدف ثانٍ في أولى دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وقبل 21 عامًا استهل منتخب «الفراعنة» مشواره في كأس أمم إفريقيا على أرض تونس، بالفوز 2ـ1 على زيمبابوي عبر سيناريو مماثل، عندما قلب تأخره بهدف إلى انتصار 2ـ1.

وبالفوز الجديد على زيمبابوي رفع المنتخب المصري عدد انتصاراته تاريخيًا في البطولة إلى 61، معززًا رقمه القياسي.

واستطاعت مصر بدء مسيرتها في كأس الأمم بفوز، بعد عجزها عن ذلك خلال النسختين الماضيتين 2021 و2023.

وكانت بطولة 2019 آخر نسخة بدأتها بفوز، وحققته آنذاك على زيمبابوي أيضًا بنتيجة 1ـ0 في أولى جولات دور المجموعات.

وبهذا الفوز حصلت مصر على 3 نقاط، وتصدرت المجموعة بمشاركة جنوب إفريقيا التي فازت 2ـ1 أيضًا على أنجولا، صاحبة الرصيد الصفري مثل زيمبابوي.

وفي الجولة الثانية، التي ستجرى الجمعة المقبل، سيتواجه المصريون مع جنوب إفريقيا، فيما ستلعب زيمبابوي مع أنجولا.