«الفراعنة» يكسرون سلسلة التعادلات

كسر انتصار المنتخب المصري الأول لكرة القدم على نظيره الزيمبابوي، مساء الإثنين، في الجولة الأولى من ثاني مجموعات كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025» سلسلة تعادلاته على صعيد البطولة، التي امتدت لست مباريات متتالية.

وهزم منتخب «الفراعنة» زيمبابوي 2ـ1 بعد تأخره أولًا بهدف، ليشحن رصيده بـ 3 نقاط في بداية المشوار.

وفي النسخة الماضية 2023 خاض المصريون 4 مباريات انتهت كل منها بالتعادل، وآخرها أمام الكونغو الديمقراطية 1ـ1، قبل الخسارة بركلات الترجيح.

وخلال سابقتها تعادلوا في دور الأربعة وعبروا بركلات الترجيح، ثم تعادلوا مجددًا مع السنغال في النهائي وخسروا بالطريقة ذاتها.