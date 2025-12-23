كونتي: الخسارة وراء تتويج السوبر.. والكرة السعودية تتطور

ذكر الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، أن الخسارة من بولونيا، الشهر الماضي، كانت أحد أسباب التتويج بكأس السوبر الإيطالي، مساء الاثنين على ملعب الأول بارك في الرياض.

وانتهت مباراة نهائي السوبر بفوز نابولي 2-0 على بولونيا، الذي هزمه بالنتيجة ذاتها في 9 نوفمبر ضمن منافسات الدوري.

وخلال مؤتمر صحافي بعد التتويج، قال كونتي: "خسارة مباراة الدوري أغضبتني وجعلتني أعيد تقييم الوضع بالكامل، وتحملت المسؤولية كاملة".

وأكمل: "قدمنا اليوم مباراة رائعة، ولا أتحدث عن انتقام، لكني أريد تهنئة اللاعبين لأنهم أظهروا رغبة كبيرة".

وامتدح كونتي تجربة لعب بطولة السوبر في السعودية، وقال إنها كانت رائعة للغاية وإنه استمتع ولاعبيه كثيرًا بها.

وتطرق إلى الكرة السعودية قائلًا: "هنا كرة القدم تتطور، البنية التحتية رائعة، ويوجد لاعبون ومدربون رائعون، نعلم أن سيموني إنزاجي قدِم الى الهلال، وجورجي جيسوس بقِيَ هنا، وآخر مدرب جاء إلى هنا بريندان رودجرز، وهذا يعني أن كرة القدم تتطور وتتقدم، وبرأيي، استمتعت كثيرًا بالوجود هنا".

وأوضح مدرب نابولي: "في كرة القدم لا تقول لا لأي احتمال، لكنني اليوم أودّعكم، ونُقيّم كل الفرص في وقتها".

وخلال المؤتمر ذاته، عبّر البرازيلي جوان جيسوس، مدافع نابولي، عن سعادته بالحصول مع الفريق على بطولتي الدوري والسوبر الإيطاليين وهو في عمر 34 عامًا.

وقال: "عمري 34، ومن الجميل أن نعيش هذه التجارب، الفوز بالدوري والسوبر، لا توجد فرص عديدة في الحياة".

ووصف البرازيلي تجربة لعِب السوبر الإيطالي في السعودية بأنها كانت جميلة، وصرح: "هذه هي المرة الثانية التي نأتي فيها إلى هنا، أنا سعيد بالتنظيم، الاحتفاء جيد، والفوز بالكأس إنجاز عظيم".

وامتدح المدافعُ مدربَه بالقول: "أنطونيو يقدم لنا الكثير، ليس لأنه يجلس بجانبي، لكنه يعمل وقريب منا دائما، ويتمتع باحترافية كبيرة".