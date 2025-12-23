الاتحاد يستهدف النهوض على حساب ناساف

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، للنهوض والعودة إلى طريق الانتصارات حين يستضيف ناساف الأوزبكي، عند الـ 09:15 مساء الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

واستعد القطب الجداوي، خلال فترة التوقف بمعسكر في مدينة دبي خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر الجاري، خضع خلالها إلى 11 حصة تدريبية ما بين صباحية ومسائية، وخاض مواجهتين تجريبيتين أمام بالم سيتي الإماراتي وكسبها 6ـ0، وضد جلف يونايتد 5ـ0، جرب فيها البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعض الطرق الفنية، ورفع المخزون اللياقي.

ويغيب عن المواجهة، الثنائي الجزائري حسام عوار للإصابة والمالي محمدو دومبيا لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كاس أمم إفريقيا التي انطلقت مساء الأحد.

وكان الاتحاد خسر في الجولة الأولى أمام الوحدة 1ـ2 في أبو ظبي، وكرر الخسارة ضد شباب الأهلي 0ـ1 في جدة، قبل الفوز على الشرطة 4ـ1 في بغداد، ومن ثم الانتصار على الشارقة 3ـ0 في جدة.

وعاد الاتحاد لدائرة الخسائر من جديد أمام الدحيل 2ـ4 في الدوحة الجولة الماضية.

في المقابل، تلقى ناساف خمس هزائم أمام الأهلي 2ـ4 في جدة، وضد الهلال 2ـ3 في قرشي، وأمام شباب الأهلي 1ـ4 في دبي، والوحدة 1ـ2 في قرشي، وأخيرًا أمام تراكتور 0ـ1 على أرضه.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة «الغرب» برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 13 نقطة للوحدة، و11 لتراكتور، و10 لكل من الأهلي وشباب الأهلي، و7 لكل من الدحيل والشارقة، و6 للاتحاد، و3 للغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة للشرطة، في حين ما زال رصيد ناساف خاليًا من النقاط.