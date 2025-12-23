الشباب يخطط على الانتصار الأول أمام الريان

يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم، عند الـ 06:15 مساء الثلاثاء، نظيره الريان القطري على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج.

ويسعى الإسباني إيمانول ألجواسيل مدرب الفريق، إلى تحقيق الفوز الأول في البطولة، بعد التعادل في مواجهتين أمام الريان والنهضة العماني والخسارة من تضامن حضرموت.

في حين يأمل الريان انتزاع فوز يضمن به التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة الخليجية، وقبل نهاية دور المجموعات بجولتين.

واستعاد الشبابيون مهاجمهم المغربي عبد الرزاق حمد الله المتوج مع منتخب بلاده الخميس الماضي بلقب بطولة كأس العرب.

وبات السويسري فنست سيرو في جاهزية تامة بعد تعافيه من الإصابة، فيما لم تتأكد حالة الإنجليزي جوش براونهيل الذي عانى من إصابة العضلة الخلفية في التدريبات، مع التأكيد على جاهزية البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الفريق.

واستعد الشباب في فترة التوقف من خلال معسكر مفتوح بمقر النادي في الرياض، وإجراء مواجهة تجريبية واحدة أمام الرياض، خسرها بهدف دون مقابل.

فيما يغيب عن قائمة الفريق العاصمي في هذه المواجهة محمد حربوش الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وهمام الهمامي الذي يواصل التأهيل بعد إجرائه عملية جراحية «الفتق» 6 ديسمبر الجاري، ومبارك الراجح بعد تعرضه للطرد في المواجهة الأخيرة ضد الريان في الدوحة.

على الطرف الآخر، جهز البرتغالي آرثر جورج مدرب الريان، لاعبيه خلال الفترة الماضية، بالتدريبات اليومية بمقر النادي في الدوحة، ولعب ثلاث مباريات في كأس «QSL»، فاز فيها على الشمال 2ـ1، ومعيذر 3ـ1، قبل أن يكسب السد 5ـ3.