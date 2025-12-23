الثانية تواليا.. جدة تستضيف نهائيات نخبة آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدينة جدة لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025–2026، التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل المقبل، وذلك على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بحسب ما نشره الاتحاد السعودي للعبة الثلاثاء.

وستشهد المرحلة الختامية من البطولة تنافس الأندية الـ8 الواصلة إلى الأدوار النهائية من البطولة، وذلك بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تنظم مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، تليها مواجهتا الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، على أن تُختتم المنافسات بالمباراة النهائية يوم 25 أبريل 2026.

ويأتي اختيار جدة لاستضافة نهائيات البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن احتضنت المدينة نفسها ختام منافسات النسخة الماضية.

يذكر أن مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية تعد من الركائز الأساسية في ملف استضافة كأس آسيا 2027، حيث ستتقاسم المدينتان استضافة مباريات الأدوار الإقصائية، فيما تحتضن مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة النهائية للحدث الكبير الذي تحتضنه المملكة مطلع عام 2027.