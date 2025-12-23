الاتحاد أمام الأوزبك.. 13 انتصارا والهدافون 4

يستعد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمواجهة خصمه فريق ناساف الأوزبكي، الثلاثاء، في جدة، ضمن منافسات مرحلة الدور الأول بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025ـ2026.

ويملك الاتحاد تاريخًا عريضًا أمام الفرق الأوزبكية في مختلف مسابقات آسيا، إذ لعب الفريق 22 مباراة ضدها في مختلف البطولات الآسيوية الرسمية، حقق خلالها الفريق 13 انتصارًا، وخسر مرتين، إضافة إلى 7 تعادلات.

ونجح لاعبو الاتحاد في تسجيل 38 هدفًا في 22 مباراة أمام فرق أوزبكستان بجميع المسابقات القارية الآسيوية، إذ سجل الفريق 37 هدفًا بأقدام لاعبيه، إضافة إلى هدف واحد بالخطأ في مرمى منافسهم.

ويتصدر أكثر من لاعب اتحادي قائمة أفضل هدافي الفريق ضد الأندية الأوزبكية، وفي مقدمتهم محمد أبو سبعان، الذي نجح في تسجيل 3 أهداف سابقة أمام فرق أوزبكستان.

وسجل أبو سبعان 3 أهداف في شباك الفرق الأوزبكية، إذ حقق هدفًا في شباك باختاكور حين فاز الاتحاد بنتيجة 2ـ1 خارج ملعبه في مرحلة المجموعات عام 2012، وهدفين آخرين في شباك الفريق ذاته، حين فاز الاتحاد برباعية نظيفة خلال مرحلة المجموعات في جدة.

وإلى جانب أبو سبعان، سجل محمد نور أيضًا 3 أهداف في شباك الفرق الأوزبكية، هدف في شباك فريق نفتيشي فيرجانا، حين فاز الاتحاد على خصمه بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا عام 2004، هدفان في شباك باختاكور عام 2009، حين فاز الاتحاد بنتيجة 4ـ0، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وعاد نور ليسجل هدفًا آخر في شباك فريق بونيودكور طشقند الأوزبكي، حين تعادل الاتحاد أمام منافسه بنتيجة 1ـ1، ضمن مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا عام 2010.

وسجل عبد الرزاق حمد الله 3 أهداف بقميص الاتحاد في فرق أوزبكستان، هدفان في شباك أجمك الأوزبكي عام 2023، حين فاز الاتحاد بنتيجة 2ـ1، وهدف في شباك نافباخور الأوزبكي عام 2024.

وبالمثل سجل البرازيلي رومارينيو 3 أهداف في شباك الأندية الأوزبكية، هدفان في شباك أجمك حين فاز الاتحاد بنتيجة 3ـ0، كما وهدف في شباك لوكومتيف طشنقد، حين تعادل الاتحاد أمام منافسه بنتيجة 1ـ1 عام 2019.