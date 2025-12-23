5 هزائم تقلق ناساف أمام الاتحاد

يعود فريق ناساف الأوزبكي الأول لكرة القدم إلى الملاعب السعودية مثخنًا بجراح خمس هزائم سابقة عندما يحل ضيفًا على الاتحاد، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن سادس جولات مجموعة «الغرب» من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويزور الفريق الأوزبكي الملاعب السعودية للمرة السابعة في تاريخه بطموح تحقيق ما عجز عنه في ست مواجهات سابقة أمام ثلاثة منافسين على صعيد دوري أبطال آسيا أسفرت عن هزيمته خمس مرات مقابل تعادل وحيد دون أن يتمكن من تذوق طعم الانتصار.

وبدأت أولى مواجهات ناساف على الأراضي السعودية في الرابع من مارس 2015 عندما حل ضيفًا على الأهلي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الإنماء حاليًا»، وانتهت بخسارته 1ـ2 ضمن دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وفي العام التالي واجه الأهلي أيضًا على الملعب ذاته لحساب دور المجموعات، وخسرها بالنتيجة ذاتها.

وفي السابع من فبراير 2017، خاض الفريق الأوزبكي مواجهة ثالثة على ملعب جديد وأمام منافس جديد وهو الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء وتكبد فيها الخسارة 0ـ1 ضمن ملحق دوري أبطال آسيا.

ووضعت قرعة دور مجموعات البطولة الآسيوية عام 2019، ناساف أمام الفيصلي، وتقابلا مرتين خلال أربعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، انتهت الأولى بفوز الفيصلي 1ـ0، وخيم التعادل السلبي على المواجهة الثانية.

أما آخر لقاءات ناساف في الملاعب السعودية، كانت أمام الأهلي في 15 سبتمبر الماضي على ملعب «الإنماء» في مجموعة «الغرب» لدوري أبطال آسيا للنخبة، وكان فيها الفريق الأوزبكي قريبًا من الاحتفال بانتصاره الأول بعد أن أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين، لكن الفريق الجداوي قلب الطاولة في الشوط الثاني، وحول تأخره إلى فوز بنتيجة 4ـ2.

وقبل المباراة السابعة في السعودية التي يحل فيها ضيفًا على الاتحاد، يواجه ناساف متذيل الترتيب دون نقاط وضعًا صعبًا إذ يحتاج إلى الفوز من أجل وضع حد لسلسلة من خمس هزائم متتالية.

أما الاتحاد، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فإن الانتصار هو خياره الوحيد من أجل البقاء في دائرة المنافسة على عبور مرحلة المجموعات.