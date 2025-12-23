آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
5 هزائم تقلق ناساف أمام الاتحاد
2025.12.23 | 02:28 pm
الأكثر قراءة
1
«فيفا» يزيل النصر من قائمة الممنوعين
2
صفقة هوساوي.. شرط الخليج على طاولة الاتحاد
3
الخلود ينتظر عروض العليوة.. وبند النصر مشروط
4
اتحاد الكرة يثبّت نظام المواليد قبل الشتوية
5
6 انتصارات.. الأزرق يكتب رقما قياسيا جديدا
6
الخليج يطلب تقديم لقاء الفيحاء
7
إنزاجي: نركز على تطوير مستوى الهلال
8
بخماسية الشرطة.. الأهلي يصحح مسار النخبة ويتأهل
Previous
Next
اخترنا لكم
«فيفا» يزيل النصر من قائمة الممنوعين
الإصابات تغيب سيماكان 540 يوما
حربوش يجري عملية الرباط
الأهلي يبدأ التطوير.. ويعين مديرا جديدا
الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام الشرطة
×
الكرة السعودية
2025-12-22 23:21:48
إنزاجي: نركز على تطوير مستوى الهلال
الكرة السعودية
2025-12-22 22:30:18
6 انتصارات.. الأزرق يكتب رقما قياسيا جديدا
الصورة .. قصة
2025-12-22 21:34:00
الهلال بالعلامة الكاملة
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-22 22:32:41
الخليج يطلب تقديم لقاء الفيحاء
الكرة السعودية
2025-12-22 19:22:13
الإصابات تغيب سيماكان 540 يوما
الكرة السعودية
2025-12-22 15:12:12
النصر يفقد سيماكان في ديربي الهلال
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-23 20:26:22
3 تغييرات اتحادية.. و7 أجانب أمام ناساف
الكرة السعودية
2025-12-23 14:24:07
5 هزائم تقلق ناساف أمام الاتحاد
الكرة السعودية
2025-12-23 12:49:22
الاتحاد يستهدف النهوض على حساب ناساف
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-23 21:04:50
الخيبري يقود دفاع النصر أمام الزوراء
الكرة السعودية
2025-12-23 17:58:50
ويسلي: جاهزون واللقب هدفنا
الكرة السعودية
2025-12-23 17:55:39
جيسوس: اقتدوا بالنصر.. والإصابات لن تقلقني
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-22 16:07:40
الأهلي يبدأ التطوير.. ويعين مديرا جديدا
الكرة السعودية
2025-12-22 15:47:24
الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام الشرطة
الكرة السعودية
2025-12-22 13:02:42
الأهلي يتحدى الشرطة بـ4 انتصارات
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-23 16:05:45
فعاليات ليلة الساموراي تنطلق
منوعات
2025-12-20 23:24:17
بعد تحدي 8 أشهر.. أربعة أبطال يختتمون «WBC Boxing Grand Prix»
منوعات
2025-12-20 19:27:07
الإثنين.. طرح تذاكر «ليلة الحب صوت مصر»
Previous
Next
×
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
ESports
2025-12-11 17:26:18
الأخضر الإلكتروني يبلغ ربع نهائي العالم
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث