ريهام لـ«الرياضية»: «خريطة رأس السنة» استغرق تدريبا 6 أشهر

احتضنت سينما «مول مصر» بمدينة السادس من أكتوبر العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد «خريطة رأس السنة»، وهو العمل الذي يراهن عليه صناعه ليكون «الحصان الأسود» في ماراثون موسم منتصف العام السينمائي.

وقد شهدت السجادة الحمراء حضور أبطال العمل وفي مقدمتهم بطلة الفيلم ريهام عبد الغفور، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا التي حضرت رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، إضافة إلى آسر حمدي، ومصطفى أبو سريع.

كما حرص المطرب تامر عاشور على الحضور لدعم صناع الفيلم، بجانب المخرج رامي الجندي والمؤلف يوسف وجدي، وممثلي شركة الإنتاج «سكوب آرت برودكشن» (Scoop Art Production).

وأوضحت لـ«الرياضية» ريهام عبد الغفور أن التحضير للدور استوجب معايشة وتدريبات استمرت لأكثر من 6 أشهر، ضمن خطة تحضيرية للفيلم استغرقت عامًا كاملًا.

وأكدت ريهام أن حماسها للفكرة غلب قلقها من حساسية الدور، قائلة: «العمل يطرح قضية إنسانية لم تنل حظها من التناول السينمائي المتعمق، وقد منحتني هذه الشخصية شعورًا بالرضا النفسي والصدق الفني تجاوز حدود الأداء المهني».

تدور أحداث «خريطة رأس السنة» في إطار درامي إنساني مغلف بالإثارة، حيث يتناول رحلة شاقة تخوضها البطلة بصحبة نجل شقيقتها في عدة دول أوروبية، بحثًا عن شقيقتها عقب وفاة الأب، ولا يكتفي الفيلم برصد الرحلة المكانية، بل يغوص في أعماق التحديات الجسدية والنفسية التي تواجه الأبطال، كاشفًا عن جوانب خفية ومعقدة في شخصياتهم.