بعد جراحية إيزاك.. سلوت: دي فان مُتهور

وصف الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، تدخل مواطنه ميكي فان دي فان، لاعب توتنام، على السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم «الريدز» بالمتهور، بعدما تسبب في إصابة الأخير، ما استدعى تدخلًا جراحيًا في كاحله، وذلك بعد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري المحلي الممتاز.

وقال سلوت الثلاثاء في تصريحات صحافية: «ستكون مدة الغياب طويلة، تمتد لشهرين، بالتالي، نعم، إنها خيبة كبيرة بالنسبة له وبالتأكيد بالنسبة لنا أيضًا، أعتقد أني تحدثت كثيرًا عن تدخل الهولندي الآخر تشافي سيمونز الذي طُرد في وقت سابق من المباراة مع توتنام نتيجة خطأ على قلب دفاع ليفربول مواطنه فيرجيل فان دايك، والذي كان بالنسبة لي غير مقصود تمامًا، ولا أعتقد أن تدخلًا كهذا قد يُسبب إصابة، تدخل فان دي فين، لو تكرر عشر مرات، أعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يصاب اللاعب إصابة خطيرة».

وأعلن ليفربول الإثنين، عن خضوع إيزاك لعملية جراحية بعد إصابته في الكاحل تضمنت كسرًا في عظمة الشظية، وسيستكمل برنامجه التأهيلي في مركز أكسا للتدريب، ولم يُحدد بعد موعد عودته.

وأصيب المهاجم السويدي القادم إلى «ريدز» بصفقة قياسية خلال تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه (2-1) السبت الماضي، في لندن إثر تدخل من مدافع توتنام فان دي فين.

ولم يستطع إيزاك صاحب الـ26 عامًا، الذي دخل في الشوط الثاني كبديل، الاحتفال مع زملائه وغادر الملعب.

وواجه إيزاك بداية بطيئة في «أنفيلد»، حيث سجل ثلاثة أهداف في 16 مباراة خاضها منذ انتقاله من نيوكاسل مقابل 168 مليون دولار، في رقم قياسي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز بعد سلسلة من خمس مباريات بلا هزيمة، قبل أن يستضيف السبت المقبل ولفرهامبتون متذيل الترتيب.