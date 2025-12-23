«NBA».. ألكسندر يُعيد أوكلاهوما إلى سكة الانتصارات

أعاد الكندي شاي جلجيوس ألكسندر، لاعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأول لكرة السلة، حامل اللقب، زملاءه إلى سكة الانتصارات، بعد فوزه على ممفيس جريزليز بنتيجة 119-103، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وقال ألكسندر بعد المباراة: «لم نكن في أفضل حالاتنا الليلة، لكننا قمنا بما يكفي لتحقيق الفوز، علينا أن نواصل التحسن».

وكان صانع الألعاب الكندي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، أفضل مسجل في صفوف فريقه برصيد 31 نقطة، مانحًا ثاندر فوزًا معنويًا مهمًا عقب الخسارة أمام مينيسوتا، الجمعة الماضي.

وبدا ممفيس قريبًا من تحقيق المفاجأة بعد بداية قوية، إذ تقدم بفارق سبع نقاط في الربع الأول، قبل أن يفرض أوكلاهوما سيطرته في الربع الثاني ويمسك بزمام المباراة.

وإلى جانب جلجيوس ألكسندر، أحرز جايلن ويليامس 24 نقطة، فيما أضاف أجاي ميتشل 16 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء.

وواصل النجم الكندي عروضه، مسجلا 20 نقطة أو أكثر في 100 مباراة متتالية، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورة ويلت تشامبرلاين.

وعزز أوكلاهوما سيتي رصيده إلى 26 فوزًا مقابل 3 هزائم، متصدرًا ترتيب المنطقة الغربية، قبل مواجهة سان أنتونيو سبيرز، الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الأخرى، واصل دنفر ناجتس مطاردته لثاندر في الغرب، بفوزه على يوتا جاز 135-112 على أرضه في كولورادو.

وسيطر ناجتس صاحب الـ 21 فوزا و7 هزائم، على مجريات اللقاء من البداية حتى النهاية، بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، الذي أنهى المباراة بـ14 نقطة و13 متابعة و13 تمريرة حاسمة، محققا ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» للمرة الـ14 هذا الموسم والـ178 في مسيرته.