«هجرة» يخطف جوائز قرطاج

حصل الفيلم السعودي «هجرة» على جائزتين في ختام الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية، وهما جائزة أفضل صورة لمدير التصوير Miguel Loann Littin Menz وتسلمها منتج الفيلم محمد الدراجي، وأيضًا جائزة أفضل ممثل لنواف الظفيري عن شخصية أحمد التي قدمها ضمن أحداث الفيلم وتسلمتها عنه بطلة الفيلم خيرية نظمي، حيث اضطر للعودة إلى السعودية لارتباطه بتصوير عمل فني.

وقال المنتج محمد الدراجي: «إن حصول الفيلم على جائزتين في قرطاج هو فخر لنا كبير جدًا، كسعوديين أو عراقيين أو مصريين شاركوا في تقديم هذا العمل، فهذا جهد ورؤية المخرجة شهد أمين، التي تمكنت من صياغة هذه الرؤية واختيار الزوايا البصرية للعمل على مدى ثلاثة أعوام، حتى تظهر المملكة بهذا الشكل».

وأضاف: «الأداء المميز للممثلين في الفيلم، وما قدمته شهد خلال أربعة أشهر لقيادة هذا الفريق للوصول إلى هذا الأداء العالمي، ومنهم خيرية نظمي ولمار فادن ونواف الظفيري في دور (أحمد) الذي حصل على جائزة أفضل ممثل، وهو إنجاز جديد للسينما السعودية».

وأعربت المخرجة شهد أمين عن سعادتها الغامرة بحصول الفيلم على هذه الجوائز، وقالت: «سعدت بحصول هجرة على جائزة أفضل إدارة تصوير وأفضل تمثيل، فهذه ثمرة العمل المضني لتكوين هذه الصورة التي ترجمها ميجيل، الذي انبهر بالجغرافيا الخاصة بالمكان ومواقع التصوير، وتمكنا من ترجمتها إلى صورة درامية رائعة لفيلم هو مصدر فخر لي».

تدور أحداث فيلم «هجرة» على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية لنسوة تتحول إلى رحلة روحية، وتحمل الرحلة ثقل تراث بكامله، عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة، وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة والحفيدة الصغرى شمالًا للبحث عنها، لتسلط رحلتهما الضوء على الروابط الثقافية والعمرية.

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، وهو من إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة: خيرية نظمي، ولمار فادن، ونواف الظفيري، ورغد بخاري، وعبد السلام الحويطي، ولنا قمصاني، وغالية أمين، وبراء عال، ويضم فريق العمل مدير التصوير ميجيل ليتين مينز، ومصممي الإنتاج كريس ريتشموند وعلي سعد، والمؤلف الموسيقي أرماند أمار.

والفيلم إنتاج مشترك لفيصل بالطيور، وأيمن جمال، ومحمد علوي، ومحمد حفظي، وعلي الدراجي، وعبود عياش، وبدعم من هيئة الأفلام السعودية، وصندوق البحر الأحمر، وفيلم العلا، ونيوم، وإثراء.