30 ديسمبر.. الآسيوي يحدد منافس النصر في آسيا 2

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2، 30 ديسمبر الجاري، وذلك بمقره في كوالالمبور، العاصمة الماليزية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ منافس فريق النصر الأول لكرة القدم في دور الـ16 سيتحدد بعد إجراء القرعة، على أن يكون من بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة، على أن يلعب مواجهة الذهاب خارج أرضه، والإياب في الرياض، كميزة للفرق المتصدرة لمجموعاتها الأربع الخاصة بـ«الغرب».

وكان النصر «15 نقطة» ضمن صدارة المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه الزوراء العراقي واستقلال دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي، قبل انطلاق الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إذ يتنافس الفريقان الزوراء «9 نقاط» ودوشنبه «6 نقاط» على احتلال وصافة المجموعة، فيما ودع جوا المنافسات دون نقاط.

وفي المجموعة الأولى ضمن الوصل الإماراتي صدارتها بـ«11 نقطة»، ويتنافس المحرق البحريني «7 نقاط»، والاستقلال الإيراني «5»، والوحدات الأردني «4» على خطف المقعد الثاني.

وفي المجموعة الثانية، لم تتحدد مراكزها، التي يتصدرها الأهلي القطري «7 نقاط»، والخالدية البحريني «6»، وأنديجان الأوزبكي «5»، وأركاداج التركمانستاني «4».

وفي المجموعة الثالثة التي تضم ثلاثة فرق فقط، يتنافس سباهان الإيراني «7 نقاط» والحسين إربد الأردني «6» على صدارة ووصافة المجموعة، بعد أن فقد أهال التركمانستاني أمله في التأهل إلى دور الـ16.

ويضمن بطل كأس آسيا 2 المشاركة الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفقًا للائحة بطولات الاتحاد القاري.

وتُوِّج الشارقة الإماراتي الموسم الماضي بلقب كأس آسيا 2 بعد ليون سيتي سايلرز السنغافوري 2ـ1 في المباراة النهائية.