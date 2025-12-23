اتحاد الكرة يثبّت نظام المواليد قبل الشتوية

يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى عدم التغيير في نظام اللاعبين المواليد، خلال نافذة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في 5 يناير وتستمر حتى 2 فبراير المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ اتحاد الكرة سيستمر في آلية نظام المواليد التي سبق أن أقرَّها في صيف موسم 2024ـ2025.

وكانت «الرياضية» أشارت وفق خبر خاص في 9 أغسطس الماضي، إلى أنَّ اتحاد الكرة طرح التصويت على تغيير نظام اللاعبين «مواليد» تحت 21 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف المصدر آنذاك أنَّ ممثل الأمانة العامة لاتحاد الكرة وعضوَي لجنتَي الاحتراف وأوضاع اللاعبين والمسابقات اجتمعوا مع مندوبي أندية دوري روشن السعودي الـ 18، لمناقشة نظام المواليد، بعد أن تلقت تلك الأندية خطابًا عاجلًا، لطرح التصويت بالموافقة على تغيير النظام أو الاستمرار بالآلية المعمول بها.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة اعتمد يونيو 2024 تنظيمات تسجيل اللاعبين غير السعوديين لأعمار تحت 21 عامًا المشاركين بدءًا من موسم 2024ـ2025 لأندية دوري روشن السعودي.

وحدَّدت لجنة الاحتراف ثلاثة شروطٍ تنظِّم عملية المشاركة، إذ إنَّه في حال استمرار جميع اللاعبين العشرة غير السعوديين مع الفريق يحقُّ للنادي في الموسم التالي المشاركة باللاعبين المواليد نفسهم حتى لو تجاوزت أعمارهم السن المحددة في الموسم، كذلك في حال أراد النادي إسقاط اللاعب من العمر المحدد نفسه في الموسم الرياضي، خلال فترة التسجيل الشتوية، يجب أن يكون اللاعب الجديد من العمر المحدَّد نفسه في الموسم ذاته الذي يقدم فيه الطلب، أمَّا في حال رغبة النادي إسقاط لاعبٍ، أو لاعبين غير سعوديين من الذين تجاوزوا العمر المحدَّد خلال الموسم في فترة التسجيل الصيفية، فإن اللاعب أو اللاعبين الجدد يجب أن يكونوا مطابقين للعمر المحدَّد في الموسم الذي يقدم فيه الطلب.