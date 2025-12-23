فعاليات ليلة الساموراي تنطلق

انطلقت فعاليات أسبوع النزال لليلة الساموراي «Ring V: Night of the Samurai»، الإثنين، في المسرح العالمي بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في حدث احتفى بوصول أبرز نجوم الملاكمة المشاركين في الأمسية العالمية المرتقبة، الذي جسَّد الانطلاقة الرسمية لأسبوع النزال.

وشهدت الفعالية توافد كوكبة من الملاكمين العالميين على السجادة الحمراء، يتقدمهم ريتو تسوتسومي، ليوباردو كوينتانا، تايجا إيماناجا، إريدسون جارسيا، ويليبالدو جارسيا، كينشيرو تيراجي، جونتو ناكاتاني، وسيباستيان هيرنانديز، وصولًا إلى آلان بيكاسو والنجم الياباني ناويا إينوي، وسط حضور إعلامي واسع وتفاعل جماهيري كبير.

وتأتي فعالية «Grand Arrivals» تمهيدًا للنزال الكبير «Ring V: Night of the Samurai»، الذي يجمع بين الياباني ناويا إينوي والمكسيكي ألان بيكاسو، والمقرر تنظيمها السبت المقبل على أرض مسرح «محمد عبده أرينا by بنك الإمارات دبي الوطني» في بوليفارد سيتي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA» رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أعلن عن طرح تذاكر النزال، مؤكدًا أنَّ الحدث يحظى بزخم عالمي كبير، خاصة بعد المؤتمر الصحافي الذي نظم أخيرًا في طوكيو، العاصمة اليابانية، وشهد حضور نخبة من نجوم الملاكمة واهتمامًا إعلاميًّا واسعًا من جماهير الملاكمة حول العالم.

وتتضمن بطاقة «ليلة الساموراي خمس مواجهات رسمية قوية، إذ يلتقي الياباني ريتو تسوتسومي، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في وزن الريشة، مع المكسيكي ليوباردو كوينتانا في نزال من ثماني جولات، فيما يخوض الياباني تايجا إيماناجا مواجهة من عشر جولات في وزن الخفيف أمام الكولومبي إريدسون جارسيا، في اختبار مهم لقدراته أمام خصم يتمتع بالقوة والخبرة. وفي نزال على الألقاب، يصطدم المكسيكي ويليبالدو جارسيا بالياباني كينشيرو تيراجي في مواجهة من 12 جولة على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة IBF في وزن السوبر فلاي، بينما يشهد وزن البانتام نزالًا مرتقبًا من 12 جولة يجمع بطل العالم الياباني جونتو ناكاتاني، حامل حزام WBC، بالمكسيكي سيباستيان هيرنانديز.

وتُختتم الأمسية بالمواجهة الرئيسة التي تجمع بطل العالم الياباني ناويا إينوي، حامل ألقاب WBA وWBC وIBF وWBO في وزن السوبر بانتام، بالمتحدي المكسيكي ألان بيكاسو، في نزال من 12 جولة للدفاع عن الألقاب العالمية.

ويشهد اليوم الثاني من أسبوع النزال، الأربعاء، التدريبات المفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام، في أجواء تتيح لعشاق الملاكمة متابعة استعدادات النجوم عن قرب قبل ليلة المواجهة الكبرى.

ويُنقل الحدث عالميًّا عبر منصة «DAZN»، وبشكل حصري داخل اليابان عبر «Lemino»، ليصل إلى ملايين المشاهدين حول العالم.