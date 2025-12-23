صلاح مع المصريين.. 3 أهداف حاسمة في التسعين

استطاع النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدوين هدف جديد في قائمة الأهداف ما بعد التسعين، التي بدأها في تصفيات التأهل إلى أمم إفريقيا 2019 في شباك تونس، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90 من عمر المباراة، معلنًا فوز «الفراعنة» بنتيجة 3ـ2.

وكرَّر نجم فريق ليفربول الإنجليزي عادة التسجيل بعد التسعين في بطولة كأس إفريقيا عام 2023، وذلك بعدما أنقذ المنتخب المصري من خسارة أمام موزمبيق، محرزًا التعادل في الدقيقة 97، في اللقاء المنتهي بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

وأخيرًا قاد صلاح «الفراعنة» لتحقيق انتصار ثمين، الإثنين، على منافسه زيمبابوي بنتيجة 2ـ1، ضمن الجولة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المنظم حاليًّا في المغرب.

وعانى الفريق المصري طويلًا أمام زيمبابوي بعد تأخره بهدف في الشوط الأول، قبل أن يُدرك عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، التعادل للمصريين في الشوط الثاني، وبعدها سجَّل صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91 من المباراة، ليحصد الفريق أول 3 نقاط في البطولة.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 62 هدفًا مع منتخب مصر في 108 مباريات دولية، إضافة إلى صناعته 34، وأصبح قريبًا من لقب هداف منتخب مصر التاريخي، الذي يحتفظ به حسام حسن بتسجيله 69 هدفًا على المستوى الدولي بقميص «الفراعنة».

وسجَّل صلاح عدة أهداف حاسمة لا تُنسى في مسيرته مع منتخب مصر، أهمها عندما نجح في قيادة منتخب مصر نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، للمرة الأولى منذ 28 عامًا، بعد أن سجَّل هدف الفوز في شباك منتخب الكونغو، حين فاز المصريون بنتيجة 2ـ1، ليضمن «الفراعنة» صعوده إلى المونديال الذي نُظم في روسيا.

وبعد هذا الهدف، أحرز صلاح أيضًا عدة أهداف محورية للمنتخب المصري، من بينها هدفه في شباك بوركينا فاسو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إفريقيا 2017، حين تعادل المنتخب المصري بنتيجة 1ـ1 أمام منافسه، قبل الانتصار بركلات الترجيح والتأهل إلى النهائي.

ويُعد صلاح لاعبًا مؤثرًا في تشكيلة المنتخب المصري خلال تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ سجَّل 4 أهداف وصنع هدفًا خلال التصفيات النهائية المؤهلة إلى البطولة العالمية.