«الشعل» تتصدر قائمة الصفقات الأعلى في مهرجان الإبل

شهد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة ظاهرة اقتصادية لافتة، تمثلت في الصعود الاستثنائي للقيمة السوقية للون «الشعل»، الذي رسَّخ مكانته في سوق الإبل، متصدرًا المشهد من حيث الطلب والمنافسة وحجم الصفقات، وجاذبًا اهتمام المستثمرين والملاك الكبار.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، سجَّل لون الشعل أعلى القيم السوقية بين الألوان المشاركة في النسخة الجارية من المهرجان، مدفوعًا بندرة الفرديات، إلى جانب تنافس قوي بين نخبة من الملاك، ما أسهم في تحريك السوق ورفع القيمة السوقية بشكل ملحوظ.

وشهدت ساحات المهرجان دخول أسماء بارزة من كبار الملاك والمستثمرين، ما أضفى زخمًا تنافسيًّا إضافيًّا، ورفع وتيرة المزايدات، وأسهم في تسجيل صفقات وُصفت بالمليونية، عززت من حضور الشعل كأحد أبرز محركات السوق خلال المهرجان.

ويُعزى هذا الإقبال إلى عوامل عدة، من أبرزها قلة الفرديات مقابل الطلب، وتنامي القناعة بأن فرديات الشعل تمثل استثمارًا طويل الأمد في سوق الإبل.

وفي السياق ذاته، أسهم التنظيم الذي قدَّمه نادي الإبل في توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة، عبر آليات تنظيم دقيقة، وجدولة محكمة للأشواط، ما انعكس إيجابًا على ثقة المشاركين واستقرار السوق.