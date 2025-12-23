«نخبة آسيا».. الأهلي يصل إلى الضربة 50

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات على المستوى القاري، بعد فوز استعراضي على الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، الإثنين في بغداد، قادته نحو الوصول إلى حاجز الـ 50 هدفًا بين الموسميْن الماضي والجاري، أي منذ إطلاق مسمّى دوري أبطال آسيا للنخبة أقوى مسابقات الأندية في القارة الآسيوية.

وكان الأهلي قد سجّل 34 هدفًا، في 13 مباراة، خلال رحلة تتويجه باللقب الموسم الماضي، إذ سجَّل لاعبوه 21 هدفًا في 8 مباريات لحساب المجموعة الغربية، وأضافوا 13 هدفًا في مراحل الإقصاء، التي شهدت تحقيق الفريق العلامة الكاملة، عقب فوزيْن على الريان القطري في ثمن النهائي ذهابًا وإيابًا، وانتصارات على بوريرام التايلاندي والهلال السعودي وكاواساكي الياباني، في مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي على التوالي.

واستمر الأهلي في استعراض عضلاته هجوميًّا في النسخة الجارية، بعد مرور 6 جولات على منافسات المجموعة الغربية، سجَّل خلالها 17 هدفًا، ليرفع محصلته الإجمالية منذ بداية الموسم الماضي إلى 51 هدفًا، علمًا أن صالح أبو الشامات وقَّع على الهدف الأهلاوي رقم 50 في «نخبة» آسيا، بتسجيله الهدف الرابع أمام الشرطة، في مواجهة الإثنين.

ووصل الأهلي إلى عتبة الـ 50 هدفًا، عبر أهداف حملت توقيع 12 لاعبًا مختلفًا، على رأسهم رياض محرز، الذي سجَّل 12 هدفًا بين الموسميْن الماضي والجاري، يليه إيفان توني برصيد 7 أهداف، 6 منها في الموسم الماضي، فيما سجَّل روبرتو فيرمينو 6 أهداف في طريق الأهلي نحو اللقب مايو الماضي، قبل انتقاله إلى السد القطري في الميركاتو الصيفي.

وحقق الأهلي أمام الشرطة انتصاره القاري الأعرض تحت مسمّى دوري أبطال آسيا للنخبة، كما أنّه سجَّل 5 أهداف في مباراة واحدة، للمرة الثانية، بين الموسميْن الماضي والحالي، إذ جاءت الأولى أمام الشرطة أيضًا، عندما فاز الأهلي بنتيجة 5ـ1 على ضيفه العراقي، في الجولة الرابعة من الموسم الماضي، مطلع نوفمبر 2024.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف واحد على الأقل في جميع مبارياته القارية بين الموسميْن الماضي والحالي، وعددها 19، باستثناء مباراة وحيدة، وهي تلك التي خسرها أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الماضية.

يذكر أنَّ الأهلي أصبح ثاني فريق يصل إلى حاجز الـ 50 هدفًا في «نخبة» آسيا، إذ سبقه الهلال إلى هذا الرقم، في الجولة الماضية.