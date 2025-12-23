داكار 2026.. السفن تصل السعودية

تتواصل التحضيرات لانطلاق رالي داكار السعودية 2026 مع تبقّي أقل من أسبوعين على استضافة السعودية للنسخة السابعة على التوالي من الرالي، الذي ينظم تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.

وتتسارع التحضيرات عبر التنسيق المباشر والاجتماعات المتواصلة بين الجهات الحكومية المعنية، في إطار العمل على ضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق الحدث العالمي.

وعلى الصعيد اللوجستي، استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع خلال الأسبوع الماضي سفينتين قادمتين من ميناء برشلونة الإسباني محملتين بالمركبات والمعدات المشاركة في الرالي، على أن تُجرى أعمال الفحص الفني للمركبات 1 و2 يناير المقبل.

المشاركين في السباق

ويشهد رالي داكار السعودية 2026 مشاركة دولية واسعة، حيث تنطلق منافساته خلال الفترة من 3 حتى 17 يناير المقبل، على مدى «14» يومًا، تتضمن مرحلة تمهيدية إلى جانب «13» مرحلة رئيسة، بمشاركة «812» متسابقًا يمثلون «69» جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر «433» مركبة في مختلف فئات السباق، التي تشمل: «73» مركبة من فئة ألتيمت، و«46» شاحنة، و«118» دراجة نارية، و«8» مركبات من فئة ستوك، و«38» مركبة تشالنجر، و«43» مركبة سايد باي سايد، إضافة إلى «75» سيارة كلاسيك و«24» شاحنة كلاسيك، فيما تضم «المهمة 1000» 7 دراجات نارية وشاحنة واحدة.

مسار داكار 2026

وينظم الرالي عبر مسار جديد صُمم بعناية ليعكس تنوع التضاريس والطبيعة الجغرافية والثقافية لمختلف مناطق السعودية، بما يعزز مكانتها كموطن لرياضة المحركات.

وتبدأ منافسات الرالي بالمرحلة التمهيدية السبت 3 يناير في ينبع لمسافة 23 كلم، تليها المرحلة الأولى 4 يناير في ينبع «305 كلم»، ثم المرحلة الثانية 5 يناير باتجاه العُلا «400 كلم»، والمرحلة الثالثة في العُلا 6 يناير «422 كلم»، ثم المرحلة الرابعة من العُلا إلى مخيم الماراثون 7 يناير «451 كلم»، والمرحلة الخامسة من مخيم الماراثون إلى حائل 8 يناير «372 كلم»، والسادسة من حائل إلى الرياض 9 يناير «336 كلم»، على أن يحظى المتسابقون بيوم راحة في الرياض السبت 10 يناير. وتستأنف المنافسات 11 يناير بالمرحلة السابعة من الرياض إلى وادي الدواسر «462 كلم»، ثم المرحلة الثامنة في وادي الدواسر 12 يناير «481 كلم»، والمرحلة التاسعة باتجاه مخيم الماراثون 13 يناير «410 كلم»، ثم المرحلة العاشرة من مخيم الماراثون إلى بيشة 14 يناير «421 كلم»، والـ 11 من بيشة إلى الحناكية 15 يناير «347 كلم»، والـ 12 من الحناكية إلى ينبع 16 يناير «310 كلم»، قبل أن يُختتم الرالي بالمرحلة الـ13 والأخيرة في ينبع السبت 17 يناير لمسافة 105 كلم.

ويؤكد استمرار استضافة السعودية لرالي داكار قدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل منظومة تنظيمية متكاملة وبنية تحتية متقدمة، إذ تُعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تستضيف هذا العدد من البطولات العالمية في رياضة المحركات، من بينها رالي داكار، وبطولة الفورمولا إي، وجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، وبطولة العالم للراليات «WRC»، وكأس العالم إكستريم إتش، وغيرها من البطولات الدولية.