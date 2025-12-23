بنقاط بنين.. الكونغو تكسر شراكة مالي

فضَّ منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم شراكته مع مالي في حصيلة الانتصارات تاريخيًّا على صعيد كأس الأمم الإفريقية، بقهره بنين 1ـ0، الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من رابع مجموعات النسخة الجارية «المغرب 2025»، في مباراة استضافها ملعب المدينة بالرباط.

وسجّل الهدف الوحيد ثيو بوجوندا، الجناح الأيمن، في الدقيقة 16 من انفراد بحارس المرمى البنيني.

وبخروجه فائزًا من مباراته الأولى ضمن البطولة، زاد المنتخب الكونغولي عدد انتصاراته في أمم إفريقيا إلى 21، متخطيًا مالي التي كانت متساوية معه.

وانفردت الكونغو بالمركز الـ 11 في الترتيب العام لعدد انتصارات منتخبات إفريقيا تاريخيًّا ضمن البطولة، الذي تتصدره مصر بـ 61 فوزًا.

وتزعمت الكونغو المجموعة بـ 3 نقاط، بينما تذيلتها بنين برصيد صفري قبل مباراة السنغال وبتسوانا، الضلعين الآخرين، التي سيتحدد بناءً على نتيجتها الترتيب النهائي.