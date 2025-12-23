بمشاركة أصدقاء.. «رابطة البيئة» تعزز الوعي في السوبر الإيطالي

شاركت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، بدعم من صندوق البيئة، بتفعيل مبادرة «رابطة البيئة» للمرة الثانية، وذلك على هامش المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، التي جرت الإثنين على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، بحسب بيان نشرته الثلاثاء.

وشهد ركن «رابطة البيئة» حضورًا وتفاعلًا لافتًا من جماهير من مختلف الجنسيات، في ظل الطابع العالمي والدولي لبطولة السوبر الإيطالي، حيث عكس المشهد بُعد المبادرة المجتمعي، وقدرتها على إيصال رسائلها البيئية لجمهور متنوع من داخل السعودية وخارجها.

وشارك في فعاليات الجناح عدد من نجوم المنتخب السعودي السابقين، الذين أسهموا في تقديم الهدايا والشتلات الزراعية للجماهير، في خطوة هدفت إلى تعزيز ثقافة الزراعة ونشر مفاهيم الاستدامة بأسلوب تفاعلي قريب من مختلف الفئات.

وتضمّن الجناح شرحًا مبسطًا لآليات الفرز وإعادة التدوير، إلى جانب أنشطة غرس الشتلات، وتوزيع محتوى تعليمي وتفاعلي مخصص للأطفال والعائلات، بما يسهم في ترسيخ الوعي البيئي بأسلوب عملي وتشاركي داخل المنشآت الرياضية.

كما شارك عدد من الجماهير والمتطوعين في تنظيف المدرجات عقب نهاية المباراة، في مبادرة جسّدت روح المسؤولية المجتمعية، وأكدت أنَّ الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من التجربة الرياضية الراقية.

من جانبه، ثمَّن ماجد عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء، مبادرة «رابطة البيئة»، مؤكدًا أهميتها في ربط الرياضة بالسلوك الإيجابي.

وقال ماجد: «الرياضة منصة مؤثرة، وعندما نستخدمها لغرس الوعي البيئي، فإننا نزرع أثرًا يمتد للأجيال.. ما شاهدناه في السوبر الإيطالي يؤكد أنَّ المبادرة قادرة على الوصول لكل الجماهير، مهما اختلفت ثقافاتهم».

يذكر أنَّ مبادرة «رابطة البيئة» ستتواصل خلال عدد من المباريات في الموسم الجاري، وذلك في ملاعب مختلفة بعد أن طُبقت للمرة الأولى في ملعب الإنماء بمباراة الاتحاد والشباب، وكذلك في السوبر الإيطالي بملعب الأول بارك.