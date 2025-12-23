جيسوس: اقتدوا بالنصر.. والإصابات لن تقلقني

طالب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الأندية الأخرى بالاقتداء بناديه، وتطوير منشآتها الكروية، كما حدث في المعقل الجديد للأصفر العاصمي، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بقاعة المؤتمرات في «دار النصر»، الثلاثاء.

وقال: «أشكر لكم مباركتكم للمنشأة الجديدة، وأبارك لنادي النصر ولجماهيره هذا المبنى. وبوجود لاعب مثل كريستيانو رونالدو في النصر، والذي يجسّد بروحه ومجهوده رغبته في ترك بصمة مميزة، كان من الطبيعي أن تكون هناك منشأة جديدة تعكس هذه الطموحات. لتكون رسالة إيجابية تعكس تطور البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وهي فرصة لكم للاطلاع عليها، وفرصة كذلك لبقية الفرق للاقتداء بما نقدمه من ناحية تطوير المنشآت».

وعن مواجهة الزوراء العراقي، الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2، قال: «هي فرصة جيدة، للعودة إلى حساسية المباريات بعد توقف دام 28 يومًا».

وأضاف: «على الرغم من ضمان تأهلنا إلى دور الـ16 وصدارة المجموعة، إلا أننا سنواجه ثاني أفضل فريق في مجموعتنا، وبالصدفة اكتشفت أن صاحب هدف الفوز للمنتخب الأردني أمام السعودية في بطولة كأس العرب نزار الرشدان يلعب مع الزوراء».

وتابع: «نحن مقبلون على شهر يناير، ومعه ضغط المباريات التي ستتوالى خلال هذه الفترة، لكننا سنستغل هذه المواجهة لإشراك اللاعبين، خاصة بعد توقف دام 28 يومًا، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب».

وعن إشراك مواطنه كريستيانو رونالدو في هذه المواجهة ذكر: «رونالدو سيشارك في التدريب الأخير الثلاثاء، لكن لا نعرف غدًا ما سيحدث، أما ما يخص الفرنسي محمد سيماكان، فقد تعرض لإجهاد عضلي، بعدها داهمته نزلة برد، وأثَّرت بعد ذلك على جانبه العضلي، ما أدى إلى تعرضه لإصابة».

وبيَّن: «إصابة سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز لا تقلقني، فنحن فريق متكامل ونملك لاعبين قادرين على العطاء. ودور المدرب دائمًا هو البحث عن الإيجابيات وسط التحديات. نحن متصدرون في دوري روشن، وكذلك في آسيا، وفريقنا يتطور باستمرار، لكننا نحتاج إلى مزيد من التطور. ندرك حجم الغياب الذي سيشكله سيماكان، وسننتظر لتتضح مدة غياب مارتينيز بشكل أدق، لكنها تبدو فترة بسيطة».

وتطرق المدرب البرتغالي إلى معسكر أبو ظبي خلال فترة التوقف، أوضح: «معسكر أبو ظبي يختلف عن المعسكرات التي تأتي في الصيف قبل انطلاق الموسم، نظَّمنا معسكرًا قصيرًا في الإمارات، وقبل أسبوعين كثَّفنا العمل على الجانب التكتيكي ورفع المعدل اللياقي، على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهتنا بافتقادنا بعض العناصر التي شاركت مع المنتخب السعودي في البطولة العربية، والأسبوع الماضي بدأنا للتجهيز قبل استئناف المباريات».

وعن قرب افتتاح فترة الانتقالات الشتوية قال: «من باب خبرتي مدربًا، الجميع يتحدث عن التعاقد مع لاعب وسط، والبعض الآخر يؤكد حاجة الفريق إلى مهاجم، لكن في شهر يناير فترة قصيرة، لكن يفرض عليك القيام ببعض الأمور التي يجب عليك أن تؤديها، وسنرى في نهاية المطاف ما الذي سنقرره».