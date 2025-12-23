ويسلي: جاهزون واللقب هدفنا

أبدى البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، استعداداتهم قبل مواجهة الزوراء العراقي، الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.

وقال تيكسيرا، خلال حديثه بالمؤتمر الصحافي في قاعة المؤتمرات بـ«دار النصر»، الثلاثاء، برفقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس: «استعددنا لهذه المباراة بشكل جيد، وكما قال المدرب قضينا وقتًا طويلًا دون منافسات، ومباراة الأربعاء ستكون مهمة، لدينا فترة مقبلة في يناير مهمة، ونريد الفوز بالنهائي لإسعاد الجماهير».

وأضاف: «نعد جماهيرنا بتقديم أفضل أداء ضد الزوراء، وتقديم كل ما يلزم لتحقيق الانتصار، وننتظر من الجماهير ملء مدرجات ملعب الأول بارك، وخلق أجواء رياضية رائعة».

وعن المنشأة الجديدة «دار النصر» ذكر: «مركز تدريباتنا الجديد جميل، وهذا لا يعني أن مركز التدريب بمقر النادي السابق لم يكن جيدًا، لكن هذا متطور أكثر، وسيؤثر علينا إيجابيًّا للتدرب بشغف».