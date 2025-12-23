3 ملايين يورو تنقل هايدارا إلى لنس

عزز نادي لنس الفرنسي، متصدر الدوري المحليّ، خط وسط فريقه الأول لكرة القدم، بضم المالي أمادو هايدارا، قادمًا من لايبزيج الألماني، وفق ما أعلن الثلاثاء.

ووقع ابن الـ27 عامًا، الذي خاض بقميص مالي 48 مباراة دولية، مع النادي الفرنسي عقدًا يمتد حتى 2029، حسبما ذكر لنس في موقعه الرسمي، من دون أن يكشف عن قيمة الصفقة التي قدرتها صحيفة «ليكيب» الرياضية بثلاثة ملايين يورو فقط تشمل المكافآت.

وقال جان لوي ليكا، مدير لنس الرياضي: «أثبت أمادو نفسه في لايبزيج واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الألماني، وأصبحت مهاراته الفنية، وانطلاقاته الهجومية، وقدرته على استخلاص الكرة، معروفة في كافة أنحاء أوروبا».

ويعزز انضمام هايدارا نقطة قوة رئيسة في منظومة لنس، حيث يلعب في الوسط أيضًا مواطنه مامادو سانجاريه.

ويحضر كلا اللاعبين حاليًا في المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلادهما.

ويوصل لنس مع هايدارا استراتيجيته المدروسة والاقتصادية المتوازنة في سوق الانتقالات، التي أثبتت نجاحها منذ بداية موسم 2025ـ2026، فلم تتجاوز تكلفة أيّ من فلوريان توفان، الفائز بكأس العالم 2018، والحارس الواعد روبن ريسيه، والمدافعين ماتيو أودول، والنمسوي سامسون بايدو وسانجاريه، والمهاجم أودسون إدوار، الذين انضموا إلى لنس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 10 ملايين يورو.