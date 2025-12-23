جالتييه: الفرج جاهز.. ولن نستعجل مشاركته

كشف الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أنه لن يستعجل مشاركة سلمان الفرج، لاعب الوسط، في المباريات المقبلة بعد تعافيه من إصابة غيبته فترة طويلة عن الملاعب.

والتحق الفرج بالتدريبات الجماعية خلال فترة الدوري بعد فترة غياب امتدت 388 يومًا، عقب خضوعه إلى عملية جراحية، ديسمبر الماضي، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات المنتخب السعودي قبل مواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال مدرب نيوم في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، قبل مواجهة النجمة، الخميس، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي: «سلمان الفرج وأحمد حجازي وعلاء حجي جاهزون للمشاركة، إلا أنهم عائدون من إصاباتٍ طويلة، ولن نستعجل في إشراكهم، وسيتم تقييم إمكانية مشاركة كل منهم وفقًا لدرجة الجاهزية».

وتابع المدرب الفرنسي: «سعيد بعودة المباريات بعد فترة توقف طويلة، والاستعدادات سارت بشكل جيد من خلال خوض مباريات تجريبية قوية، إلى جانب العديد من الحصص التدريبية».

وتوقع جالتييه مباراة صعبة أمام النجمة، واصفًا إياه بأنه فريق جيد، ويضم عددًا من اللاعبين المميزين، وأضاف: «لا توجد مباراة سهلة في الدوري، لذلك يجب علينا احترام جميع الفرق المنافسة».

واشتكى مدرب نيوم من إصابات عديدة ضربت صفوف فريقه، لكنه استدرك: المرحلة الحالية تمثل فرصة للاعبين الشباب الذين سيحصلون على الفرصة لتقديم أنفسهم بأفضل صورة ممكنة في المباريات المقبلة.

وعبّر مدرب نيوم عن تهانيه للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا بمناسبة تتويجه ببطولة كأس الخليج، مؤكدًا أن الكرة السعودية تتطور بسرعة كبيرة.